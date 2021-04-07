Mehmet Barlas: Emekli amiraller geçen yıl marttan beri bunalımdalar

Bu muhtıra veren emekli amiraller, iki açıdan ele alınabilir. Birinci açı, tabii ki gülümsemek gerektiren gözlemlere dayanır. Bu emekli amiraller 65 yaşın üzerinde bulunduklarına göre geçen yılın mart ayından beri bunalım içindedirler. Daha emeklilik yaşları gelmeden ve görev başındayken, koca koca gemileri yönetmiş ve kim bilir kaç tane Mehmetçiğe komuta etmişlerdi.

Ama yaklaşık bir yıldır her akşam televizyonda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dediklerini dinlemekten ve sokağa çıkma yasağına uymaktan başka bir iş yapmıyorlar. Üstelik olgunluk ve bilgelik yaşı olan 65, bunlar için adeta bir bela, bir damga gibidir.

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Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Yaşıtlarınız olan emekli meslektaşlarınızla buluşup bir muhtıra hazırlamayı düşünmez miydiniz?

Mehmet Barlas’ın yazısı