Mehmet Barlas: Ekonomide izlenen doğru politikalarda değişiklik yok

Ekonomide izlenen doğru politikalarda değişiklik yok. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açıklamasını hatırlayalım:

“- Enflasyon ve cari açığı düşürme konusunda güçlü adımlar atılacak. Dün Cumhurbaşkanımız beyanname açıkladı. Kur rejimi değişmeyecek. Bunlar ekonomiye zarar veren, endişeleri artıran söylemlerdir. Kur rejiminde hiçbir zaman değişiklik ne konuşulmuş, ne tartışılmıştır. Ne de olacaktır. Dalgalı kur rejimi bu şokları absorbe etmemizde yararlı.”

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Geri adım yok

“- Ne Merkez Bankası bağımsızlığından ne piyasa ekonomisinden geri adım söz konusu değil. Bunlar içeride de dışarıda da etkili oluyor. Merkez’in bağımsızlığı son derece önemlidir, hükümet olarak buna önem veriyoruz. Para politikası önemli bir alandır. Piyasaların, yatırımcıların endişelerini anlıyoruz. Gerekli adımları attık, atmaya devam edeceğiz. İletişim kurmaya devam edeceğiz.”

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Mehmet Barlas’ın yazısı