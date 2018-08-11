Mehmet Barlas: Dolar böylesine yükselmese tabii ki daha iyi olurdu

Dolar böylesine yükselmese ve Türk lirasının değeri böylesine düşmese tabii ki daha iyi olurdu. Ama dolar yükselmesin diye Türkiye’nin boynunu eğmesine ve Trump Amerika’sı karşısında yaltaklık etmeye hangimiz razı olabiliriz ki?

…Biz ekonominin genel kurallarına uymayı elbette sürdüreceğiz. Bütçe disiplinini korurken,serbest piyasanın temel ilkelerinden sapmayacağız.

Reklam

Merkez Bankası’nın bağımsızlığına saygılı olacağız, faiz fobisine kendimizi kaptırmayacağız… Ama bilelim ki, ABD’nin dolar şantajına direndiğimiz takdirde kasım seçimlerine kadar yeni saldırılara hedef olmamız muhtemeldir. Tabii bir de İran’a uygulanacak yaptırımların bize ne ölçüde yansıyacağı meselesi var gündemde.

Mehmet Barlas’ın yazısı