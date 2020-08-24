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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Doğalgaz zengini Türkmenistan’da kimse elektrik ve ısınma için para ödemiyor

2023’e çok uzak bir tarih olarak bakmamalıyız. O yıl Karadeniz’de bulunan doğalgaz kullanıma hazır olduğunda, hepimizin aile bütçelerimizdeki hem ısınma hem de elektrik faturalarında hatırı sayılır ucuzlamalar olacaktır. Düşünün ki bize göre çok az nüfuslu (5.8 milyon) olan doğalgaz zengini Türkmenistan’da kimse elektrik ve ısınma için para ödemiyor. Her yıl devlete ödenen 50 dolar karşılığı para ile bütün borçlar ödenmiş oluyor. Bizim nüfusumuz 83 milyon olmasaydı, biz de benzer uygulamaları herhalde görürdük.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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