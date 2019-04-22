Mehmet Barlas: Doğal tepkiler

HDP’lilerin söylemlerinin CHP’yi ilgilendiren yanları, tabii ki PKK ile mücadele ederken şehit olan gençlerin ailelerini yakından etkiliyor. Hatırlanacağı gibi yerel seçimlerden önce partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Kürdistan’da biz kazanacağız. Batıda da AK Parti veMHP’ye kaybettireceğiz.” sözleriyleAnkara ve İstanbul’daki seçim sonuçlarının yorumuna katkıda bulunmuştu.

Doğal tepkiler

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Kılıçdaroğlu bir partinin genel başkanı olarak tabii ki kendi partisine oy verenlerin sayıları arttıkça mutlu olur. Ancak bu artan oylar PKK terörüyle mücadele edenlerin aleyhindeki durumlara sebep olursa, bu defa da şehit cenazelerinde son olaydaki gibi tepkilere yol açılır.

Kürt seçmenler CHP’yeoy verdiler



Kılıçdaroğlu ne yazık ki SezaiTemelli’nin açıklamalarına karşı hiçbir tepki göstermemişti. Buna karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin“Kürdistan’da kazanacağız” açıklaması hakkında konuşmuş ve “Bu adam var ya Kürt bile değil. Ama çok seviyorsan Kuzey Irak’ta Kürdistan bölgesi var. Defol oraya git” ifadelerini kullanmıştı. Ve sonuçta Erdoğan’ın bu çizgideki konuşmaları nedeniyle Batı kentlerindeki Kürt seçmenlerin CHP’ye oy verdikleri söylenmişti…

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Mehmet Barlas’ın yazısı