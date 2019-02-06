Mehmet Barlas: Dilerim fiyatlara narh koymanın anlamsızlığı göz ardı edilmez

Bütçe disiplininin korunması, cari ödemeler dengesindeki açığın kapanma sürecine girmesi olumlu göstergeler. Ama her şeyin bir anda düzelmesi pek mümkün değil.

Bu noktada serbest pazar ekonomisinin temel kurallarının unutulmaması gerekiyor. Bir dönemde yüksek faizin bir sebep değil bir sonuç olduğu unutulmuştu. Bereket bu hatadan dönüldü. Ve şimdi Merkez Bankası faizler ile enflasyon arasındaki gerçek ilişkiye göre rakamları belirliyor. Şimdi de özellikle marketlerdeki gıda ve tüketim mallarına dönük fiyatlara müdahale edileceğinden söz edilmekte. Dilerim bu alanda da, fiyatların oluşumundaki arz öğesinin önemi yine hatırlanır. 1950’lerde olduğu gibi fiyatlara narh koymanın anlamsızlığı göz ardı edilmez.

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Mehmet Barlas’ın yazısı