Mehmet Barlas: Devletin derini de sığı da halkın seçtiği Cumhurbaşkanının şahsında birleşti

Demokrasi ile “Çevre” oy sandıkları tarafından merkeze taşındı. Böylece merkezde “Seçilmişler- Atanmışlar” ikiliği gündeme geldi. Ve yeni anayasal düzen ile merkez de değiştive atanmışların iktidarı yahut “Vesayetçi Demokrasi” sona erdi.

Devletin derini de sığı da halkın seçtiği Cumhurbaşkanının şahsında birleşti.

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Yüzyıllar süren ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e de aktarılan bu iki başlılığın, bir anda yeni Anayasa ile değişmesini herkesin çabucak benimsemesi elbet kolay değildir. “Müsteşar”ların “Başkan” olmaları… “Bakanlar Kurulu”nun “Kabine”ye dönüşmesi ve “Güvenoyu”nun buharlaşması, yeni düzenin bazı göstergeleri. Artık bakanlar TBMM’den güvenoyu gelmesine değil sadece Cumhurbaşkanının kendilerine güvenmesine bakıyorlar.

Mehmet Barlas’ın yazısı