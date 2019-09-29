Mehmet Barlas: Devlet sigaraya düşmansa içicilik neden yasa dışı değil?

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan kaynaklı olan sigara düşmanlığının çok mantıklı izahı tabii ki var. Sigara keyif verdiği oranda çeşitli hastalıklara vebu arada akciğer kanserine de sebep olan çok kötü bir alışkanlığın aracıdır. Bu satırların yazarı olan ben uzun yıllar sigara içtim ve bu nedenle iki kez ameliyat masasına yattım. Dört yıla yakın zamandır hiç sigara kullanmıyorum. Ve hala sigarayı nasıl olup da bırakabildiğime inanamıyorum.

Ancak ben bile otomobillerindesigara içenlere verilen para cezalarınıanlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü her şeyin ötesinde bu, “Özel hayat” denilen kutsala bir tecavüz anlamını taşıyor. Köşebaşlarında pusuya yatmış gözcülerin çektikleri fotoğrafların polis elinde cezaya dönüşmesi, açıkçası büyük öfkeye yol açmakta.

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Mehmet Barlas’ın yazısı