Mehmet Barlas: Deniz Baykal yeniden CHP’nin başına geçse, bu partinin kaderi değişmez miydi?

Damardan bir Beşiktaşlı olan Sergen Yalçın’ın gerek takıma gerekse Beşiktaş ruhuna getirdiği yeni soluk görmezden gelinebilir mi? Acaba aynı durum CHP’de de olsa ve damardan bir CHP’li olan Deniz Baykal yeniden CHP’nin başına geçse, bu partinin kaderi değişmez miydi?

Mehmet Barlas’ın yazısı