Mehmet Barlas: Deniz Baykal yeniden CHP’nin başına geçse, bu partinin kaderi değişmez miydi?

Damardan bir Beşiktaşlı olan Sergen Yalçın’ın gerek takıma gerekse Beşiktaş ruhuna getirdiği yeni soluk görmezden gelinebilir mi? Acaba aynı durum CHP’de de olsa ve damardan bir CHP’li olan Deniz Baykal yeniden CHP’nin başına geçse, bu partinin kaderi değişmez miydi?
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İran: Siviller kalkan olarak kullanılmamalı; Türkiye-Suriye arabuluculuğu yapabiliriz
İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye hükümeti arasındaki sorunu çözmek için yardımcı olmaya hazır olduklarını açıkladı. İran, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu da işaret ederek, ‘sivillerin kalkan olarak kullanılmaması gerektiğini’ belirtti.
Türkiye, İdlib’de yüzlerce askeri araçla yığınak yapıyor
Türkiye’nin, Suriye ordusunun operasyonlarını sürdürdüğü ve zaman zaman gözlem noktalarındaki Türk askeri güçlerine saldırılar düzenlenen İdlib bölgesine, gün boyunca yüzlerce askeri araçlık konvoylarla yığınak yaptığı bildiriliyor.
Ankara -11 dereceyi gördü
Başkent Ankara’da sabaha karşı hava sıcaklığı eski 11 dereceye kadar düştü.
Corona nedeniyle ölenlerin sayısı 813’e yükseldi
Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 813’e yükseldi.
Kadir Şeker’in ifadesi: Kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim
Konya’da sevgilisini sokak ortasında döven adama müdahale etmek isterken çıkan arbedede bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker, “Kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim” dedi.