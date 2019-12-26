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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: ‘Değerli Konut Vergisi’ ile getirilen yeni düzen, enerji santrallerindeki durumun benzerine yol açabilir

Geçen hafta bu konuyu bu sütunda şu cümlelerle işlemiştim:
Cumhurbaşkanlığı sistemi, bazıları için sorumluluklardan kaçış sistemine de dönüşebilir…

İcraatın ve alınan kararların bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanına yükler ve kenardan olup bitecekleri kayıtsızca izlerseniz, sistem yozlaşabilir… Sonunda Cumhurbaşkanı onay verdiği kararları bile veto etmek zorunda kalabilir… Benim endişem şimdi de ‘Değerli Konut Vergisi’ uygulaması ile getirilen yeni düzenin, enerji santrallerindeki durumun benzerine yol açması ihtimalidir. İşin garibi kanunun 7 Aralık’ta kabul edilmesine karşın, Tapu Genel Müdürlüğü önceden bazı firmalarla anlaşma yaparak İstanbul’daki taşınmazlara bedeller biçtirmiş.

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Mehmet Barlas’ın yazısı

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