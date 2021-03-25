Mehmet Barlas: Davetliler arasında Sadık Albayrak dikkati çekiyordu, Berat Albayrak salonda değildi

Kongre salonunda bulunan davetliler arasında Sadık Albayrak dikkati çekiyordu. Sadık Albayrak, Bilal Erdoğan’ın yanında ve Emine Erdoğan’ın hemen arkasında, ikinci sıradaydı. Berat Albayrak ise salonda değildi. Kongrede ön plana çıkan isim ise iki Genel Başkan vekilliğinden birine getirilen Binali Yıldırım’dı… Bu arada katılımcılar arasında MHP’yi temsil eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, bir heyetle birlikte bulunuyordu.

Mehmet Barlas’ın yazısı