Mehmet Barlas: Daha da ileri giderseniz, kendinizi Venezüela’nın konumunda mı bulursunuz?

Fethullah Gülen’in Amerika’da konuşlanması, Halkbank Genel Müdür yardımcısının bir Amerikan zindanında tutulması, Suriye’deki PKK/PYD oluşumuna Amerika’nın her çeşit desteği vermesi, İran’la ilişkilerimizi sürdürdüğümüz için bize yaptırımlar uygulanması… Veya Türkiye’deki darbelere ve darbe girişimlerine Washington’ın destek vermesi…

Ne dersiniz? Kim kime ihanet ediyor?

Eğer siz bir süper devletseniz siz kimseye ihanet etmez misiniz? Eğer bir süper devlet değilseniz ve daha da ileri giderseniz, kendinizi Venezuela’nın konumunda mı bulursunuz?

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Mehmet Barlas’ın yazısı