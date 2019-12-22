Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanlığı sistemi, bazıları için sorumluluklardan kaçış sistemine dönüşebilir

Cumhurbaşkanlığı sistemi, bazıları için sorumluluklardan kaçış sistemine de dönüşebilir… İcraatın ve alınan kararların bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanına yükler ve kenardan olup bitecekleri kayıtsızca izlerseniz, sistem yozlaşabilir… Sonunda Cumhurbaşkanı onay verdiği kararları bile veto etmek zorunda kalabilir. Bu durumu çok yakın zamanda kömürle işleyen enerji santralları olayında görmedik mi?
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Turiste ‘Sen terörist misin?’ diye hakaret eden taksiciye 4 bin 500 lira para cezası
İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda aracına binen turiste “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin?” diyerek fazladan para isteyen taksici ‘hakaret’ suçundan 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.
Sur belediyesine kayyım atandı
Diyarbakır’da Sur ilçe belediyesinin HDP’li başkanı görevden alınırken, ilçenin kaymakamı kayyım olarak atandı.
Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet’e ilan ve reklam akışını 19 gün boyunca durdurdu
Basın İlan Kurumu (BİK), Cumhuriyet gazetesine, bir köşe yazısı ve internet sitesindeki bir haber nedeniyle toplam 19 gün ilan ve reklam akışını durdurma cezası verdi.
Meteoroloji’den fırtına uyarısı: Saatte 100 kilometreyi bulabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde, yer yer saatte 100 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiğini açıkladı.
Valilik: İstanbul Trafik Vakfı’nın araç çekme ve kurtarma faaliyetleri sona erdi
İstanbul Valiliği, İstanbul Trafik Vakfı’nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı. Bundan böyle araç çekme işleminin trafik polisleri tarafından yapılacağı belirtildi.