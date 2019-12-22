Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanlığı sistemi, bazıları için sorumluluklardan kaçış sistemine dönüşebilir

Cumhurbaşkanlığı sistemi, bazıları için sorumluluklardan kaçış sistemine de dönüşebilir… İcraatın ve alınan kararların bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanına yükler ve kenardan olup bitecekleri kayıtsızca izlerseniz, sistem yozlaşabilir… Sonunda Cumhurbaşkanı onay verdiği kararları bile veto etmek zorunda kalabilir. Bu durumu çok yakın zamanda kömürle işleyen enerji santralları olayında görmedik mi?

Mehmet Barlas’ın yazısı