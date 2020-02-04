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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Ciddi bir savaşın içindeyiz

İdlib’de yaşanılanlar, 8 şehit haberi ile birlikte hepimizi farklı boyutlarda ve farklı içeriklerle uyarmalıdır.

Birincisi belki bazılarımız farkında değiliz ama Türkiye bir süredir savaştadır. Komşu ülkelerin topraklarında süregelen bu savaşta, uçaklarımız ve her çeşit savaş araç gereçleri rol almaktadır.

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Dış siyasetimizin klasik ittifakları nitelik değiştirmiş ve özellikle Putin Rusya’sı, adeta stratejik bir ortak konumuna girmiştir. Ancak bu ortaklık, Putin’in Esad rejimine verdiği öncelikli desteğin tehdidi altındadır.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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