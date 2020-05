Mehmet Barlas: CHP’yi güçlendirmek AK Partililerin görevi olmamalı

AK Parti’yi tutan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyenler, hemen her gün sadece CHP’den ve onun yandaşlarından yakınan yorumlar yapıyorlar. Seçmen katında fazla bir varlık gösteremeyen CHP, bu yakınmalar olmasa belki unutulacaktır. Ama her dakika ve her gün CHP’den ve onun yandaşlarından yakınan yorumlar sayesinde, CHP varlığını sade sürdürmüyor. Güçleniyor da…

Bu gariplik artık sona ermelidir. CHP’yi güçlendirmek ve her dakika onun varlığını hatırlatmak, AK Parti taraftarlarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekçilerinin görevi olmamalıdır.

Mehmet Barlas’ın yazısı