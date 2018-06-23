Mehmet Barlas: CHP’nin Kandil sevdalısı HDP ile flört etmesini aklınız alıyor mu?

Stratejik ortağımız ve içinde bulunduğumuz ittifakın lideri ABD, FETÖ’yü barındırırken ve PKK/ PYD oluşumu ile birlikteliği Türkiye ile olan dostluğundan daha önemli görürken, bu konularda sadece izleyici konumdaki adaylara ve partilere seçmen destek verir mi? Hem FETÖ terörü ile hem de PKK terörü ile Recep Tayyip Erdoğan’dan daha etkin mücadeleedecek bir siyasetçi var mı?

Elimizi vicdanımıza koyalım…

İstanbul Boğazı’nın altından hem raylı sistemle hem de otomobilimizle geçebileceğimizi 10 yıl önce hayal edebilir miydik? Ya da uçak yolculuğunun böylesine kitlesel bir alışkanlık ve kolaylık haline gelmesi, dünyanın en büyük hava limanının Türkiye’de olması, rüya değil bir gerçek artık. Körfezi köprü ile aşan bizler, kısa süre sonra Çanakkale Köprüsü’nden de geçebileceğimizi bilmiyor muyuz?

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Bunlara mı oy verelim?

Bir Cumhurbaşkanı adayının apolet sökmeye bir diğerinin Beştepe’yi yıkmaya dönük söylemlerini ciddiye almak mümkün müdür? Ya da Cumhuriyet’i kuran CHP’nin Kandil sevdalısı HDP ile flört etmesini aklınız alıyor mu?

Hiç kuşku duymayın…

Pazartesi sabahı kalktığımızda daha güvenli, daha istikrarlı bir ülkede yaşıyor olacağız…

Çünkü Edirne’den Kars’a uzanan alandaki ortak aklın yanlış yapması ihtimali yok…

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Mehmet Barlas’ın yazısı