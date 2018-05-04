Mehmet Barlas: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı aslında CHP’nin yeni genel başkanı olacaktır

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Bugün CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı açıklandıktan sonra, “CHP’nin 2’nci adamı” konumuna düşecek olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun lideri karşısında nasıl davranacağını tahmin etmeye çalışacağız. Ernest Hemingway “Cesaret tehlikenin üzerine gitmek değil, tehlikenin karşısında zarif davranmaktır” der… Kılıçdaroğlu Hemingway’in söylemi doğrultusunda davranabilirse, dün benim önerdiğim gibi bugünkü toplantıda istifasını açıklar. CHP’nin gerçek lideri olan Cumhurbaşkanı adayına önümüzdeki ilk kurultayda görevi devredeceğini ilan eder. Bu aday Muharrem İnce ise, böylece adalet yerini bulmuş olur. Yani CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı aslında CHP’nin yeni genel başkanı olacaktır.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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