Mehmet Barlas: Celal Şengör’e haksız saldırının benzerinin hedefinde Mazhar Alanson vardı

Celal Şengör’e yapılan haksız ve aceleci saldırıların bir benzerinin hedefinde MFÖ’nün Mazhar Alanson’u vardı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmada “Şimdiye kadar aldığım ödülleri taşınırken falan kaybettim. Ama bu ödülü kaybetmeyeceğim” demesi, birilerini nedense kızdırmış. Arkadaşım Melih Altınok dünkü “Bunlarla tuvalete bile gidilmezmiş” başlıklı yazısında, Mazhar’ı savunmuştu. O yazısının altına ben de imza atmak isterim.

Mehmet Barlas’ın yazısı