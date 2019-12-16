Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Celal Şengör’e haksız saldırının benzerinin hedefinde Mazhar Alanson vardı

Celal Şengör’e yapılan haksız ve aceleci saldırıların bir benzerinin hedefinde MFÖ’nün Mazhar Alanson’u vardı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmada “Şimdiye kadar aldığım ödülleri taşınırken falan kaybettim. Ama bu ödülü kaybetmeyeceğim” demesi, birilerini nedense kızdırmış. Arkadaşım Melih Altınok dünkü “Bunlarla tuvalete bile gidilmezmiş” başlıklı yazısında, Mazhar’ı savunmuştu. O yazısının altına ben de imza atmak isterim.

Mehmet Barlas’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Libya’ya vize muafiyeti

Libya’nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...