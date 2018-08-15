Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse mesela IPhone’u sade FETÖ’cüler kullanacaklar

Biliyoruz ki dolar karşısında Türk Lirası’nın dalgalanması bir yerde duracak. Bir yeni kur oluşacak. Ekonomi de, hayat da o yeni kura adapte olacak. Ve kaldığımız yerden kalkınma ve gelişme yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama Türk-Amerikan ilişkileri eskisi gibi olacak mı, bilemiyorum. Çünkü Amerika’yı yönetenlerin akıllarına estiği zaman dostlarına ne tür düşmanlıklar yapacaklarını kestirmek imkansız hale gelmiş bulunuyor. Ve bu iş böyle giderse mesela IPhone’u sade FETÖ’cüler kullanacaklar.

Mehmet Barlas’ın yazısı