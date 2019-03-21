Mehmet Barlas: Bu iş birliği artık mizah konusu olmak üzere…

Millet İttifakı üyeleri ve özellikle CHP ile HDP’nin aralarında bir şeyler olduğuna ilişkin dedikodular da böyle değil mi? HDP’liler bu konuda pek suskun değiller. Eline mikrofon geçiren her HDP’li ileri gelen, Batı kentlerinde CHP adaylarını kendilerinin seçtireceğini söylüyor.

Allah’ın belası.

Bu iş birliği artık mizah konusu olmak üzere… Kemal Kılıçdaroğlu “PYD bize mi saldıracak” dediğinde ya da “Kim teröristlere destek veriyorsa Allah belasını versin”diye tepki gösterdiğinde nasıl gülüyorsak, HDP ile CHP’nin birlikteliklerini gündeme getirenler de bizi öyle güldürmüyor mu?

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Mehmet Barlas’ın yazısı