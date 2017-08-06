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Mehmet Barlas: Bu Gabriel’in babası ya da dedesi, herhalde Hitler döneminde olup bitenlerden habersizdiler

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Bu Gabriel’in babası ya da dedesi, herhalde Hitler döneminde olup bitenlerden habersizdiler. Onlar sadece sağ kollarını havaya kaldırıp “Heil Hitler” derlerdi. Hitler’in istihbaratçısı Gehlen’in yeni Alman devletindeki varlığının gerekçesini de herhalde “Avrupa değerlerini yerleştirmek” olarak görüyorlardı.

Avrupa değerleriymiş
Bu Alman siyasetçiler saçma sapan ve tutarsız Türkiye aleyhtarlığına kendilerini kaptırmadan önce, Türkiye’den kaçan ne kadar terörist ve darbeci varsa bunlara neden kucak açtıklarını izah etmelidirler. Darbeciler ve teröristler Avrupa değerlerini mi temsil ediyorlar bu Gabriel’e göre?

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Mehmet Barlas’ın yazısı

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