Mehmet Barlas: Bu Almanların anlamadıkları bir gerçek var

Bu Almanların anlamadıkları bir gerçek var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönük olarak aldıkları her ayıplı karar, sonuçta Türk halkı tarafından öfkeyle değerlendiriliyor. Çünkü Erdoğan Türkiye’de cumhurun başkanıdır… Ve sonuçta bu ayıplı kararlar mesela İncirlik’te artık Alman askerlerinin barınamamasına dayanıyor.

Ve Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimine karışmış subaylara Almanya’nın kucak açması, bu ülkeye güven duygusunu Türk toplumu katında sıfırlıyor. Bilmeleri gereken şey ideal müttefik olarak gördükleri Mısır’ın Sisi’si gibi bir portrenin Türkiye’den çıkmayacağıdır.

Mehmet Barlas’ın yazısı