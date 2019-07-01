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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Brunson’ın iade edilmesi dolayısıyla Trump’ın Erdoğan’a vefa borcu var

Trump’a gerçekler anlatılınca sonuç alınabiliyor. Ayrıca ajan papaz Brunson’ın iade edilmesi dolayısıyla Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir vefa borcu olduğunu da öğrendik. Demek ki gelecekte doğabilecek dramatik anlaşmazlıklar konusunda Erdoğan ile Trump’ın kuracağı diyaloglarla, krizler aşılabilirmiş. Açıkçası bu gerçek bana iyimserlik veriyor.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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