Mehmet Barlas: Brunson’a tahliye kararı çıksaydı daha doğru olmaz mıydı

Ekonomide dünyaya açık olmanın bedeli, Amerikan dolarına bağımlı olmakmış. ABD bir ülkenin rejimine takıp o ülkeye yaptırımlar uyguladığı zaman, ilk adım dolar kullanımının yasaklanması oluyor. Yaptırımların delindiği ise dolar hareketleri izlenerek anlaşılıyor. Ve Amerika’nın attığı her adım, hedef ülkenin parasının dolar karşısında değer kaybetmesi şeklinde yansıyor. Bunu biz Brunson krizinde gördük. İran, Rusya, Venezüella, Brezilya gibi ülkelerin paraları da bunu yaşadı.

Burada soru, “Acaba ajan papaz Brunson krizini iyi yönetebildik mi” şeklinde olabilir. Çünkü Brunson’ın tutukluluğunu ev hapsine çevirmek yerine doğrudan tahliye kararı çıksaydı daha doğru olmaz mıydı? Çünkü özellikle ABD Başkan Yardımcısı olan yobaz Evangelist Pence, Brunson ev hapsine çıktığı anda Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını tweet’lemişti.

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Ve Allah saklasın mesela FETÖ’cüler Amerika ile ipler iyice kopsun diye Brunson’a suikast falan düzenlerlerse, neler olur?

Mehmet Barlas’ın yazısı