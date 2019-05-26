Mehmet Barlas: Bizim mağduriyetimiz mazbata gerektirmiyor

Bir eksiğimiz İstanbul Belediye Başkanı seçiminin yenilenmesinden ötürü kimin mağdur olduğunu anlamakmış… Bunun için nabız yoklaması yapan kamuoyu araştırma şirketleri de varmış.

Ah bir bütünü görebilsek… Bu mümkün olsa, hepimizin kaç zamandır ne kadar mağdur olduğumuzu o kadar iyi göreceğiz ki…



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Mağdur olmak ne anlama gelir sorusu bize sorulmalıdır. “Onlar aya biz yaya” diyerek kendi halimize gülmez miydik? Bırakın akıllı cep telefonunu veya interneti… Elektrik giren köylerle övünürlerdi bizi yönetenler.

Her 10 yılda bir askeri darbe olmazsa, siyaset eksikli sayılmaz mıydı? Evet efendim… Her ne kadar bazı mazbatakolikler kendilerini mağdur saysalar da, hepimizin mağduriyeti mazbata gerektirmeyecek kadar ortadadır.

Mehmet Barlas’ın yazısı