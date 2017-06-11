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Yaramazlara biraz batar!

   
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Mehmet Barlas: Bir ‘Yalan Dünya’da yaşıyoruz


 

Bugünlerde dünyada olup bitenleri izlerken rahmetli Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya”sını mırıldanarak, çaresizliklere yaklaşıyorum…

Müttefik ve dost sandığımız ülkelerin bizim sorunlarımızı görmezden gelmelerinden öteye, bizi hedef alan teröristlere ve hatta darbecilere kucak açtıklarını görünce “Yalandan yüzüme gülen dünyada” diye mırıldanmaktan başka ne yapabilirsiniz?

Onlar “Irak’ı ve Suriye’yi nasıl paylaşırız” diyerek asla yapılmaması gerekenleri yaparlarken ve Türkiye’yi de hedef alan terör örgütlerini silahlandırırken, bizim milyonlarca sığınmacıyı barındırmamızı görmezden gelmeleri ve “Türkiye’de özgürlükler kısıtlanıyor” tekerlemesini seslendirmeleri karşısında “Ömrümü boş yere çalan dünyada” demiyor musunuz?

Kısacası bütün evrensel değerlerin yerle bir edildiği ve bu değerleri yaşatmak isteyenlerin kara listelere ve boykotlara hedef olduğu bir “Yalan Dünya”da yaşıyoruz.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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