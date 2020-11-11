Mehmet Barlas: Bir kısım medyanın habersizliği otosansüre konu kılması çok yanlıştı

Berat Albayrak beş yıl süren bakanlığında büyük hizmetler yaptı. Özellikle Enerji Bakanı olarak ileride Türkiye’yi ekonomik bağımsızlığa kavuşturacak adımlar atarak mesela Karadeniz’deki doğalgaz rezervinin bulunmasının yolunu açtı. Albayrak’ın istifası ile bu istifanın Cumhurbaşkanı tarafından kabulüne kadar geçen süre, Türk medyası için dramatik bir sınava konu oldu. Bir kısım medyanın bu süredeki kararsızlığı ve habersizliği bir çeşit otosansüre konu kılması çok yanlıştı.

Mehmet Barlas’ın yazısı