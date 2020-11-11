Mehmet Barlas: Bir kısım medyanın habersizliği otosansüre konu kılması çok yanlıştı

Berat Albayrak beş yıl süren bakanlığında büyük hizmetler yaptı. Özellikle Enerji Bakanı olarak ileride Türkiye’yi ekonomik bağımsızlığa kavuşturacak adımlar atarak mesela Karadeniz’deki doğalgaz rezervinin bulunmasının yolunu açtı. Albayrak’ın istifası ile bu istifanın Cumhurbaşkanı tarafından kabulüne kadar geçen süre, Türk medyası için dramatik bir sınava konu oldu. Bir kısım medyanın bu süredeki kararsızlığı ve habersizliği bir çeşit otosansüre konu kılması çok yanlıştı.
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Sekiz yıl önce yanan odayı ‘delil’ amaçlı kilitli tutan ailenin davası reddedildi
Burdur’un Bucak ilçesinde yeni alınmış televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında küle dönen odayı sekiz yıldır ‘delil’ saklamak için kilitli tutan ailenin açtığı tazminat davası reddedildi.
Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay: Ümidimi hiç yitirmedim
Depreme, İzmir’in Bayralı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda yakalanan ve 10 saat sonra enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın tedavisi sürüyor. Özışık, enkaz altında kurtulacağına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi. Annesi Olcan Özışık’a göre ise bundan böyle onun doğum tarihi depremin olduğu gün yani 30 Ekim.
Cumhuriyet davasında AİHM yargıcından Pink Floyd’lu, Bob Dylan’lı karşı oy yazısı
Litvanyalı yargıç Egidijus Kuris, Pink Floyd ve Bob Dylan’ın şarkı sözleri ve yazar Ece Temelkuran’ın kitabına atıfta bulunduğu karşı oy yazısında Türkiye’ye sert eleştiriler yöneltti.
Hazine bakanı: Piyasa dostu dönüşüm programına odaklanacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘piyasa dostu’ bir dönüşün programına odaklanılacağını söyledi.
İstanbul Tabip Odası: En ağır bedeli ‘Wuhan’ı geride bırakmış’ İstanbul ödüyor
İstanbul Tabip Odası (İTO), pandeminin ‘kıran’a dönüştüğüne dikkat çekerek, en ağır bedeli corona virüsünün çıkış noktası Çin’in Wuhan kentini geride bırakan İstanbul’un ödediğini açıkladı.