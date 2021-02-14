Mehmet Barlas: Biden Amerika’sının akıl sağlığı tam değil

Bakalım bu Biden’ın Amerika’sı ile nasıl baş edeceğiz? Çünkü bu garip bir ülke artık… Örneğin, Trump’a kilitlenmiş bir nefret kampanyası, Demokrat Parti çoğunluğunu simgeliyor. Aynı şekilde senatörlerin imzalarıyla gönderilen mektup da, bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saplantılı şekilde yaklaştıklarını gösteriyor.

… Biden Amerika’sının akıl sağlığı tam değil. Çünkü en başta bir Trump takıntısı var bu ülkede. Bu takıntının yansımaları ise bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, bazen de Putin’i hedef alıyor. Kısacası, bekleyerek göreceğiz.

Reklam

Mehmet Barlası’ın yazısı