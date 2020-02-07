Mehmet Barlas: Bazıları için felaketlerden bile kârlı çıkmak mümkündür…

Bazıları için felaketlerden bile kârlı çıkmak mümkündür… Örneğin çığ altında kalanların yasını yaşarken, birilerinin kalkıp “Cumhurbaşkanının danışmanı yüzünden çığ felaketi yaşandı”dediklerini duymadık mı?

Ya orada olsaydı

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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kaza eğer yeni İstanbul Havalimanı’nda olsaydı, birilerinin bu olayı nasıl istismar edeceklerini hayal edebiliyor musunuz? Ama şimdi elverişsiz hava şartlarının ve şiddetle yön değiştirebilen fırtına şiddetindeki rüzgarların, her hava alanında olabileceğini bilmek durumundayız. Belli ki böyle bir durum Pegasus uçağını piste çarptı…

Mehmet Barlas’ın yazısı