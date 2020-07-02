Mehmet Barlas: Baroları yeniden yapılandırmayı amaçlayan metin tartışılmalıdır

baroyu parçalamanın doğuracağı sonuçlar var. Örneğin FETÖ’cü baro, PKK’lı baro, Amerikan güdümlü baro, CHP’li baro, AK Partili baro gibi olgular çıkabilir ortaya ve bu durum hem avukatlık mesleğini hem de yargıçları zorlar.

Kısacası mesleğin gereklerini yapmak yerine kendilerini ideolojik konumlandırarak hem toplumlarına hem de varlık sebeplerine yabancılaştıran kuruluşlara bir örnek olan baro yüzünden sistem daha karmaşık ve daha da çok problemli bir duruma itilebilir.

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TBMM’ye sunulan ve baroları yeniden yapılandırmayı amaçlayan metin bu açıdan geniş biçimde tartışılmalıdır.

Mehmet Barlas’ın yazısı