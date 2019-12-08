Mehmet Barlas: Bağımsızlığımızın kıymetini bilelim

Suudi Arabistan’ın Veliahdı Bin Salman ile Başkan Trump’ın ilk buluşmalarında, Amerika bu ülkeye yine birkaç milyar dolarlık silah satacaktır. Bu arada Amerika Florida’daki üsse yapılan ve bir Suudi askerin sorumlu olduğu saldırının hesabını sormak için belki İran’ı ya da başka bir ülkeyi ya işgal edecek ya da bombalayacaktır. Çünkü New York’u vuran Suudi uyruklu El Kaide teröristlerine ceza vermek için Irak işgal edilmemiş midir?

Kısacası bağımsızlığımızın kıymetini bilirken, bağlantılarımızın ne kadar adil ve saplantısız ülkeler olduğunu da hep değerlendirelim. Siyaset yaparken de, kendi ülkemize bir yabancı ülkeymiş gibi asla bakmayalım. Çünkü ülkemize düşman gözüyle bakan bunca yabancı ülke varken, biz de içeriden bunlara hizmet etmeyelim.

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Mehmet Barlas’ın yazısı