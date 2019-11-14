Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Ayrılıkları ön plana çıkartan sorunlar yerli yerinde durmakta

Kısacası Cumhurbaşkanı’nınWashington temasları sonunda Türk-Amerikan ilişkilerinin kopma noktasına geleceğini öngörmek mümkün değildir. Erdoğan ve Trump mutlaka daha çok uzlaşılan konuları ön plana çıkartmaya çalışmışlardır. Ama ayrılıkları ön plana çıkartan sorunlar da yerli yerinde durmaktadır.

Mehmet Barlas’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Ahmet Altan meselesi

Ahmet Altan’ın tutuklanması gerçekten de adaletin gereği olsaydı Ahmet Altan’dan önce Cemaat’i ülkenin başına bela eden iktidar mensupları tutuklanırdı.

Tunceli’de 15 gün eylem yasağı

Tunceli Valiliği, il genelinde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışındaki toplantı ve gösteri yürüyüşlerini bugünden itibaren 15 gün süreyle yasakladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...