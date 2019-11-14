Mehmet Barlas: Ayrılıkları ön plana çıkartan sorunlar yerli yerinde durmakta

Kısacası Cumhurbaşkanı’nınWashington temasları sonunda Türk-Amerikan ilişkilerinin kopma noktasına geleceğini öngörmek mümkün değildir. Erdoğan ve Trump mutlaka daha çok uzlaşılan konuları ön plana çıkartmaya çalışmışlardır. Ama ayrılıkları ön plana çıkartan sorunlar da yerli yerinde durmaktadır.

Mehmet Barlas’ın yazısı