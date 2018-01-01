Mehmet Barlas: Aynı görüşten siyasetçiler ağır söylemleri birbirlerine yönlendirmemeli

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Benim gibi pek çok insanın dileği bu dramatik yol ayrılığının kalıcı olmaması ve “Eski Dostlar” şarkısı eşliğinde, taze bir başlangıç için tarafların arayışa girmeleridir. Bu bakımdan Abdullah Gül’ün son olarak sosyal medyadaki mesajında “Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim” demesi, kişisel dargınlıkların amaçlanmadığını kanıtıdır.

Farklı görüşlerden siyasetçilerin ağır söylemlerle demokratik siyaseti zaten yordukları bu dönemde, bir de aynı görüşten olan siyasetçilerin bu söylemleri birbirlerine yönlendirmemeleri tabii ki doğru olur.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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