Mehmet Barlas: Atatürkçü olduğunu zanneden kesime yeni konular sunmak gerekiyor

Kendilerinin Atatürkçü olduklarını zanneden ve siyasete ilişkin tek hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti’yi yıpratmak olan kesimi köpürtmek çok zor değil.

Ayasofya’nın cami olması veya Diyanet İşleri Başkanı’nın konuşması bunlar için yeterli nedenlerdi. Ama daha sonra birileri “Hilafeti getirelim” diye akıl dışı öneriyi ortaya atınca, bu Atatürkçüler iyice köpürdüler.

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Gündemi hareketsizliğe mahkum etmemek için beyinleri çalıştırmak ve bu kesime yeni konular sunmak gerekiyor.

Bu açıdan en etkili olabilecek önerilerden biri ‘İstanbul’u yeniden başkent yapalım’ içerikli olabilir.

Bir diğer sinir bozacak öneri İsviçre’den alınan Medeni Kanun’un lağvedilmesi ve tekrar şeriat hükümlerine dayalı Aile Hukuku’na geri dönülmesi olabilir. Ya da Latin harflerinden vazgeçilip, Arap alfabesine dönmek içerikli bir teklif de gerekli gürültüyü kopartabilir.

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Mehmet Barlas’ın yazısı