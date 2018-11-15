Mehmet Barlas: Atatürk sevgisi herkesten fazla olan Celal Bayar, Kemalist bir darbe ile devrildi

Cumhurbaşkanı Celal Bayar Anıtkabir’e nakil töreninde de Atatürk’ün tabutu başında şu konuşmayı yapmıştı: “Atatürk! Sen bizdendin. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin, millî irade yolunu seçtin. Hayat ve şahsiyetini milletin hizmetine vakfettin.”

Demokrat Parti iktidarının Atatürk’ün hatırasını korumak amacıyla çıkardığı ve bugün de yürürlükte olan “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” da Celal Bayar’ın teşviki ile 31 Temmuz 1951’de kabul edilmişti.

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Atatürk sevgisi ve Atatürk’ün hatırasına olan bağlılığı herkesten fazla olan Celal Bayar, 1960’ın 27 Mayısında Kemalist bir darbe ile devrildi ve idam talebi ile Yassıada’da yargılandı. Yaşı dolayısıyla idam edilmeyen Bayar daha sonra Kayseri cezaevinde yattı.

Mehmet Barlas’ın yazısı