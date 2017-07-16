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Mehmet Barlas: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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Toplumlar da bazı olayları yaşadıktan sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını fark ederler.

Bizim yaşadığımız 15 Temmuz darbe teşebbüsü de bu çeşit olaylardan biridir. Bu olayın üzerinden sadece bir yıl geçti ama devletin yapısı da, toplumun siyasete ve devlete bakış açısı da öylesine değişti ki, sanki yüz yıldır bu yeni düzen içinde yaşıyormuş gibi değil miyiz?

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Evet… Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Son Anayasa değişiklikleri ile de bu yeni düzenin ana hatlarının etkin olduğunu biliyoruz artık.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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