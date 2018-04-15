Mehmet Barlas: Anladık… Esad’ı istemiyoruz. Peki Trump gibilerin akılları estiğinde Suriye’yi bombalamalarını mı istiyoruz?

Amerika ve İngiltere Irak’ı “Saddam’ın elinde kitle imha silahları var” gerekçesiyle işgal etmişler ve sonra böyle bir şey olmadığı açığa çıkmamış mıydı? Ya da Fransa Libya’yı bombalarken, Güvenlik Konseyi’ne bilgi mi vermişti? Veya en doğrusu Başbakan Binali Yıldırım’ın dediği gibi “Kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. 7 yıldır insanlar ölüyor, bugüne kadar neredeydiniz?”

Anladık… Esad’ı istemiyoruz. Peki Trump gibilerin akılları estiğinde Suriye’yi bombalamalarını mı istiyoruz? Dünkü ve daha önceki saldırının Esad’a verdiği mesaj ise “Suriyeli çocukları kimyasal silahlarla öldürme ama normal silahlar kullanabilirsin”şeklinde değil midir?

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Mehmet Barlas’ın yazısı