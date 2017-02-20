Mehmet Barlas: Ancak balık hafızalıların ‘Hayır’ diyebilecekleri bir referandum olacak bu

…Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana görmezden gelinen “Kürt Realitesi”ni güvenlik alanından siyasetin gündemine taşıyan AK Parti iktidarının karşısına PKK terörünü çıkartmak, bu ayıbın mimarlarının vicdanlarını hiç mi yaralamadı? AK Parti’nin Anayasa değişikliği olmasaydı, Kürt seçmen tabanına dayalı bir partinin kapatılamaması ve TBMM’de grup kurması mümkün olabilir miydi? Seçilmiş belediyelerin kendilerini seçenlere hizmet etmek yerine tünellerle teröristlere servis vermeleri doğal mıydı?

Şimdi gündeme gelen ve referandumda oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne karşı çıkanlar, parlamenter sistemde kaç askeri darbe olduğunu hatırlamıyorlar mı acaba? “Kuvvetler Ayrılığı” denilince bunun “Hava- Kara- Deniz Kuvvetleri” olarak anlaşıldığı günler tarih öncesinde miydi?

Ya da ülkede hükümet olsun diye yapılan kirli koalisyon pazarlıklarını, motellerde kurulan koalisyonları unuttuk mu?

Bütün bu kötü anıların tarih olacakları bir yeni düzen referandumla halkoyuna sunulacak olan Anayasa değişiklikleri ile geliyor. Ancak balık hafızalıların “Hayır” diyebilecekleri bir referandum olacak bu.

Mehmet Barlas’ın yazısı