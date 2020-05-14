Mehmet Barlas: Anadolu’daki bazı illerdeki rehavet sağlık uzmanlarını endişelendiriyor

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve özellikle evden çıkma yasakları hepimizi bıktırmaya başladı. Ama bunların kaçınılmaz olduğunu gelişmeler doğruluyor. AVM’lerin girişinde kuyruk oluşmasına ilişkin kurmaylarından rapor alan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız.” diye konuşunca, bu ‘bazı yerler‘in ne olduğuna ilişkin haberler dikkati çekti.

Gerçekten de Anadolu’daki bazı illerdeki rehavet sağlık uzmanlarını endişelendiriyor. Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde vaka sayıları alarm vermeye başladı.

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Mehmet Barlas’ın yazısı