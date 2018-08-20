Mehmet Barlas: Amerika’ya ‘FETÖ’yü vermezseniz size yaptırım uygularız’ demek neden hiç aklımıza gelmedi?

“Müttefik” ve “Stratejik ortak” diyerek siyasi kaderimizi bağladığımız Amerika’nın nerede ne zaman ne yapacağı hiç bilinemez. Donald Trump örneği ise, bu ülkenin kaderininde pamuk ipliği ile hukuka ve akla bağlı olduğunu kanıtlamıyor mu? Mesela bu Donald Trump’ın üslubu ile Amerika’ya “FETÖ’yü vermezseniz size yaptırımlar uygularız” demek neden hiç aklımıza gelmedi?
SON HABERLER
Ekonomi yazarı Güngör Uras hayatını kaybetti
Ekonomi yazarı Güngör Uras İstanbul’da hayatını kaybetti
Çavuşoğlu’na göre Amerikan halkı Trump’a hesap sormalı: Sorunu çözmek istemiyorlar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan kriz hakkında, “Biz diyoruz ki, bu dille bir yere varamayız. Dayatma anlayışına karşıyız. Karşılıklı anlayış içerisinde sorunlar çözülebilir. Kendi seçimlerine malzeme yapmak istiyorlar” dedi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da fahri Sırbistan konsolosluğunun açılışında ortak bir basın toplantısı düzenledi. ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın […]
AKP’de yeni MYK üyeleri belirlendi
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.
#çoktanunuttuk…
MURAT SEVİNÇ Türkiye riya tarihinin en can yakıcı sayfalarından birinde yer alır, ‘unutmak’ ara başlığı. Ana başlıklardan ve değerlerimizden biri olan ‘Yalan’ın, hemen altında. Hangi ifadeyi tercih etmeli bilmiyorum. Unutmak mı, umursamamak mı, hatırlamamak mı, ciddiye almamak mı… Hepsi mi? Sözlük, ‘aklında kalmamak’ olarak tanımlıyor ‘unutmak’ sözcüğünü. Demek ki hiç olmazsa bir kez akla yerleşmiş […]
Almanya’da koalisyon ortağı SPD, Türkiye için ekonomik yardım istedi
Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkanı Andrea Nahles, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Türkiye’ye yardım etmesini istedi.