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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Amerika’ya ‘FETÖ’yü vermezseniz size yaptırım uygularız’ demek neden hiç aklımıza gelmedi?

“Müttefik” ve “Stratejik ortak” diyerek siyasi kaderimizi bağladığımız Amerika’nın nerede ne zaman ne yapacağı hiç bilinemez. Donald Trump örneği ise, bu ülkenin kaderininde pamuk ipliği ile hukuka ve akla bağlı olduğunu kanıtlamıyor mu? Mesela bu Donald Trump’ın üslubu ile Amerika’ya “FETÖ’yü vermezseniz size yaptırımlar uygularız” demek neden hiç aklımıza gelmedi?

Mehmet Barlas’ın yazısı 

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