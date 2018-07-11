Mehmet Barlas: Albayrak’ın işi kolay değil 

Albayrak’ın işi kolay değil

Eski Bakanlar Kurulu’nun başarılı üyelerinden Enerji Bakanı Berat Albayrak’a yeni kabinede ekonomi yönetiminin verilmesi, Albayrak için zorlu geçecek günlerin işaretidir.

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Kronik cari açığın uluslararası piyasada petrol fiyatlarının artmasına paralel olarak tırmanması bir yandan, enflasyon hızının son yılların en yüksek düzeyinde bulunması bir yandan ve döviz kurlarının hem iç hem de dış nedenlerle oynak hale gelmeleri bir yandan, Berat Albayrak’ın uykusuz gecelerinin kaynakları olacaktır.

Mehmet Barlas’ın yazısı