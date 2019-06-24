Mehmet Barlas: AK Parti’nin eski büyüklerinin ne yapacakları da bilinmezler arasında

Tabii bir de iç siyasette beklenen gelişmeler var. HDP ve PKK’nın CHP payandalığını Öcalan’ı dinlemeye yeğ tutması bile başlıbaşına önemli bir gelişmenin işaretidir. Bir de AK Parti’nin eski büyüklerinin ne zaman ne yapacakları da, bilinmezler arasında… Dünkü seçimde oyunu kullanan Abdullah Gül’ün söyledikleri, bu ismin ruh haletine ilişkin ipuçları veriyor muydu dersiniz?

Mehmet Barlas’ın yazısı