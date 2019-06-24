Mehmet Barlas: AK Parti’nin eski büyüklerinin ne yapacakları da bilinmezler arasında

Tabii bir de iç siyasette beklenen gelişmeler var. HDP ve PKK’nın CHP payandalığını Öcalan’ı dinlemeye yeğ tutması bile başlıbaşına önemli bir gelişmenin işaretidir. Bir de AK Parti’nin eski büyüklerinin ne zaman ne yapacakları da, bilinmezler arasında… Dünkü seçimde oyunu kullanan Abdullah Gül’ün söyledikleri, bu ismin ruh haletine ilişkin ipuçları veriyor muydu dersiniz?
SON HABERLER
Sarıyerli teyze: Ona artık ‘geleceğin cumhurbaşkanı’ diyebiliriz
Nazım Hikmet’in şiirinin Edip Akbayram’ın sesinden dinlemeye alışık olduğumun ‘Güzel Günler Göreceğiz’ şarkısını bu kez ‘CHP korosu’ söylüyordu.
İl seçim kurulu sonucu panoya astı: İmamoğlu dokuz puan farkla galip
Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 20.04 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09.
Asırlık ayakkabıcı İnci Deri’nin iflası istendi
Asırlık geçmişiyle Türkiye ayakkabı sektörünün önde gelen oyuncularından İnci Deri Ayakkabı’nın iflası istendi. Türkiye genelinde 78 mağazası bulunan İnci’nin iflasını, İstanbul Güngören’de ayakkabı imalatı yapan imalatçı bir firma istedi. İflas talepli davaya, çok sayıda alacaklı müdahillik talebinde bulundu. Davacı firma sahibi, icraya koyduğu senetlerin ödenmediğini iddia ederken, İnci Deri adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi.
23 Haziran seçimi: Hangi anket şirketi ne demişti?
Farklı anket şirketlerinden 31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimine dair tahminler yapılmıştı.
Yıldırım, kaybettiğini kabul edip İmamoğlu’nu tebrik etti
AKP’li Binali Yıldırım, İstanbul seçimi kaybettiğini kabul edip rakibi CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.