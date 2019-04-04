Mehmet Barlas: AK Partili görevlilerin sandık başında uyumuş olmalarını kabul etmekte zorlanıyorum

Bu gözlemler içinde beni en fazla düşündüreni “FETÖ ya da birileri belli ki oy çalmış, kaydırmış, uydurmuş ama AK Parti müşahitleride ayakta uyumuş!” şeklinde olanıdır. CumhurbaşkanıErdoğan’ın bir günde sekiz miting yaptığıİstanbul’un AK Partili görevlilerin sandık başlarında uyumuş olmalarını kabul etmekte zorlanıyorum.
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