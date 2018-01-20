Mehmet Barlas: Afrin’e askeri müdahale başlarsa ABD ittifakı, ağır yara alacak

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Bu gibi barışla savaş arasındaki geçici sürelere tarihteki en iyi örnek, 1939 ile 1940 arasındaki on ay gösterilebilir. Hitler ordularının 1939’un 1 Eylülünde Polonya’yı işgal ederek 2’nci Dünya Savaşı’nı başlatmasıyla, 1940’ın Mayıs ayında Fransa, Belçika ve Hollanda’yı işgal etmelerinekadar geçen beklemeli süreye İngilizler “Phoney War” yani “Çakma Savaş” derler.

Eğer bu “Phoney” barış süresi sona erer ve Afrin’e askeri müdahale başlarsa, tabii ki 2’nci Dünya Savaşı çapında bir olay gerçekleşmeyecektir. Ancak 2’nci Dünya Savaşı’nın sonundan bugüne kadar sürdürdüğümüz ABD İttifakı, ağır bir yara alarak, herhalde yarım yamalak devam edecektir.

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Mehmet Barlas’ın yazısı