Mehmet Barlas: ABD’de de demokrasinin kişilere dönük nefret üzerinde kurulu olduğu kanıtlandı

ABD Başkanı Trump’ın görevinden azledilmesi için Temsilciler Meclisi’nde alınan karar, bu ülkede de demokrasinin kişilere dönük nefret üzerinde kurulu olduğunu kanıtlamıştır.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylamalarda görevi kötüye kullanma suçlaması, 197’ye karşı 230 oyla kabul edilirken, Kongre’nin çalışmasını engelleme suçlaması 198’e karşı 229 oyla kabul edildi.

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Bu tablodan anlaşıldığı gibi bir Başkanı görevinden azletmeyi amaçlayan oylamada sadece bir partinin yani Demokratlar’ın oyları devredeydi.

Oysa bu kadar önemli bir kararın dayanağı sağlam olsaydı, hiç olmazsa birkaç tane de Cumhuriyetçi Partili temsilcinin oy kullanması beklenilmez miydi? 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde 235 Demokrat, 198 Cumhuriyetçi üye var. İki sandalye ise halen boş… ABD’de geçen yıl kasım ayında yapılan ara seçimlerde Kongre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratlar’a geçmişti.

Mehmet Barlas’ın yazısı