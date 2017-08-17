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Mehmet Barlas: ABD ne yaparsa tersini yapmamızın doğru olacağını bilmeliyiz

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Diğer ülkeleri düşman değil dost kılmak, Türk dış politikası açısından daha akılcı bir tutumdur. En önemlisi de iç politikada düşman ilan etmek akla yatkın değildir.

Özellikle muhalefet partilerinin ve özgür basının varlığı demokrasinin sağlığının ana şartıdır.

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Kısacası şu andaki ABD’yi dikkatle izlemeli ve onlar ne yaparsa bizim bunun tersini yapmamızın doğru olacağını bilmeliyiz.

Ayrıca “FETÖ sendromu”nun hepimizin düşünce dünyamızı olumsuz etkilediği bu dönemde, eskisinden daha dikkatli davranmalıyız.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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