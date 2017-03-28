Mehmet Barlas: AB üyesi ülkelerin tutuklamaları endişe ile karşılamalarını anlamak kolay değil

Bir ülkenin “Bu benim iç işim” diyerek otoriter ya da totaliter rejimi tartışmaların dışında tutabilmesi imkânsızdır.

Ama bu kınamalar çıkar hesaplarına dayalı ise ve söz konusu ülkelerin demokrasi dışına kaymasında o kınayan ülkelerin payları fazlası ile var ise, iş çığırından çıkmış demektir.

…Bir de demokrasilerini yaşatan ve her türlü engeli aşan ülkelerin kınanması durumu vardır ki, bu hiçbir tanıma sığmaz.

Bu duruma somut örnek, şu anda bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’ye karşı izlediği politikadır. Mesela bu ülkelerin 15 Temmuz’daki darbe girişimini değil, bu girişime dayalı olarak yapılan tutuklamaları ve soruşturmaları endişe ile karşılamalarını anlamak kolay değildir.

Yetmezmiş gibi bu ülkelerin darbecilere ve azmettirenlerine sığınma hakkı vermesi, işi daha da anlaşılmaz kılmaktadır.

Mehmet Barlas’ın yazısı