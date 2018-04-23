Mehmet Barlas: 21’inci yüzyılın Türk asrı olması yolundaki sürat koşusunda yer alacağız!

7 Haziran seçimleri ile 1 Kasım seçimleri arasındaki sürede, AK Parti iktidarının kadroları adeta “Erdoğan sonrası” dönem için hazırlıklar yapmaktaydılar. Erdoğan takıntılı rakip kadrolarla koalisyon arayışlarına girilmekteydi. Daha önce de Gezi kalkışması sırasında Erdoğan Kuzey Afrika gezisinde olduğu için, AK Parti’nin ileri gelenlerinin “Sandık teferruattır” söylemini kabullendiklerini görmemiş miydik?

Erdoğan bütün bunları gördü ve şimdi hem Cumhurbaşkanı ve hem de AK Parti’nin Genel Başkanı… Hazirandaki seçimden sonra ise Başbakanlık da Cumhurbaşkanlığının bünyesine katılacak. Yani “Özal sonrası”nda yaşananlar tekrarlanmayacak… Ve daha sonra halk olarak 21’inci yüzyılın Türk asrı olması yolundaki sürat koşusunda yer alacağız!

Reklam

Mehmet Barlas’ın yazısı