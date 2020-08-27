Mehmet Barlas: 12 Adalar’ın yakın olanlarını zapt etmemiz mi gerekecek?

30 Ağustos yaklaşırken Türkiye’yi böylesine açık biçimde kışkırtmak acaba hangi akla sığıyor. Yunanistan’ın bundan önce Türkiye’yi hedef alan hayallerinin sonucu, Atina’daki 1924 askeri darbesi olmadı mı? Türkiye’yi Kurtuluş Savaşı’na itip, sonra da Anadolu’dan kaçanların liderleri, Atina’da kurşuna dizilmedi mi? Ya da 1974’teki Kıbrıs Harekatı sayesinde Yunanistan’daki Albaylar Cuntası sona ermedi mi?

Bu Miçotakis’e ve bitleri kanlanmış belirli Yunanlı fonksiyonerlere yakın tarihi hatırlatmak, acaba bir yarar sağlar mı? Yoksa ne olursa olsun, Yunanistan Türkiye ile bir savaş yapmayı mı planlıyor? Acaba bu durumda bizim de 12 Adalar’ın silahlandırılmasını bahane edip, bunların Anadolu karasına yakın olanlarını zapt etmemiz mi gerekecek?

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Mehmet Barlas’ın yazısı