Mehmet Barlas: 1071’de Alparslan’a muhalefet edenler, bugünkü gerekçelerle tezlerini savunurlar mıydı?

Acaba zamanı geriye alabilmek ve insanların davranışlarını bir tiyatro oyunundaki gibi şekillendirmek mümkün olsaydı, 1071’de yani Malazgirt’te Alparslan’a muhalefet edenler, bugünkü gerekçelerle tezlerini savunurlar mıydı? Mesela “Romen Diyojen’in komutasındaki Yunan ordusu haklı bir davanın askerleridir. Çünkü Anadolu bir Yunan toprağıdır. Selçuklular, kendilerinin olmayan bir toprak için savaşmayı artık bırakmalıdırlar.”

Bugün de birileri hep Türkiye’yi haksız görmüyorlar mı? Neymiş efendim? Türkiye herkesle anlaşmazlık içindeymiş. Dünyada yapayalnızmışız. Avrupa Birliği de, Birleşik Arap Emirlikleri de, Mısır da haklıymışlar… Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ne işi varmış… Karadeniz’de bulunduğu söylenilen doğalgaz, sadece bir hayalden ibaretmiş…

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Mehmet Barlas’ın yazısı